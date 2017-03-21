На окраине Вильнюса произошло ДТП

ru.DELFI.lt
вторник, 21 марта 2017 г. 17:03
21 марта, в 13.28 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Райстялю и Салининку, столкнулись два автомобиля, пострадали два человека.
© DELFI

Информацию о ДТП сообщили врачам и полиции.

Пострадали мужчина (разбито в кровь лицо) и молодая женщина (жаловалась на боли в груди).

Вскоре выяснились необычные обстоятельства ДТП. В 13.24 ч. в полицию поступило сообщение о драке на ул. Балтои Воке. Звонившая женщина сказала, что драчуны уехали на автомобиле, а пострадавшие поехали за ними на автомобиле VW Passat.

Через несколько минут поступило сообщение о ДТП. Автомобиль убегавших проехал перекресток, а авто их преследователей VW Passat врезался в автомобиль техпомощи Mercedes.

Водитель и пассажирка VW Passat сказали, что пострадали не во время ДТП, а раньше, во время драки. Ехать в больницу пострадавшие отказались.

На окраине Вильнюса произошло ДТП
© DELFI
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