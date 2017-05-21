На окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось, пострадала водитель

 (3)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 08:53
В субботу поздно вечером на окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось. Пострадала водитель Renault Megane Scenic.
© DELFI skaitytojas

ДТП произошло около 22.00 ч. Полиция информирует, что женщина 1986 г.р. на автомобиле Renault Megane Scenic ехала по ул. Галвес и сбила выбежавшего на дорогу лося. В машине был также пассажир.

Врачи увезли обоих пострадавших в больницу.

Лось не выжил. Около 1.00 ч. ноги врачи информировали полицию о том, что опасность жизни водителя не угрожает, однако у нее сломана рука. Еще через час сообщили, что пассажир (1983 г.р) получил травму носа. Ему назначено амбулаторное лечение.

DELFI благодарит читателя за фотографию и информацию!

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

На окраине Вильнюса на дорогу выскочил лось, пострадала водитель (3)

На окраине Вильнюса на дорогу выскочил лось, пострадала водитель
В субботу поздно вечером на окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось. Пострадала водитель Renault Megane Scenic.

Разыскивают пропавшего без вести молодого мужчину (6)

Разыскивают пропавшего без вести молодого мужчину
Каунасский комиссариат полиции разыскивает пропавшего без вести Эгидиюса Сабулиса (31 г.).

В Пренайском районе специалисты сообщили о развращении 7-летнего ребенка (11)

В Пренайском районе специалисты сообщили о развращении 7-летнего ребенка
Полиция Пренайского района получила сообщение о возможном развращении 7-летнего районе.

Во время рейда снова попались нетрезвые водители (15)

Во время рейда снова попались нетрезвые водители
В ночь с пятницы на субботу вильнюсская дорожная полиция дежурила стразу в нескольких местах. Долго ждать нарушителей не пришлось.

Во время рейда без водительского удостоверения попался сын политика Паулаускаса (28)

Reido metu įkliuvo nepilnametis A. Paulausko sūnus
В ночь с пятницы на субботу полиция остановила автомобиль City Bee, которым управлял сын политика и юриста Артураса Паулаускаса. У молодого человека не было водительского удостоверения.
Facebook друзья
Rambler's Top100