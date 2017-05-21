В субботу поздно вечером на окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось. Пострадала водитель Renault Megane Scenic.

ДТП произошло около 22.00 ч. Полиция информирует, что женщина 1986 г.р. на автомобиле Renault Megane Scenic ехала по ул. Галвес и сбила выбежавшего на дорогу лося. В машине был также пассажир.

Врачи увезли обоих пострадавших в больницу.

Лось не выжил. Около 1.00 ч. ноги врачи информировали полицию о том, что опасность жизни водителя не угрожает, однако у нее сломана рука. Еще через час сообщили, что пассажир (1983 г.р) получил травму носа. Ему назначено амбулаторное лечение.

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