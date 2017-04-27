На Неменчинском шоссе мотоциклист сбил девочку

27 апреля на окраине Вильнюса, на Неменчинском шоссе, недалеко от остановки, мотоциклист сбил 11-летнюю девочку.

В полицию о происшествии сообщили после 13 ч. Полиция приехала на место происшествия через несколько минут. Были вызваны и врачи скорой помощи.

У сбитой девочки диагностировали перелом ноги и ушиб головы.

Мотоциклист сказал, что девочка выбежала на дорогу. Пешеходный переход, на котором произошел инцидент, относится к разряду опасных. Недалеко от этого места находится кольцо троллейбусов.