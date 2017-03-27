На месте пожара в Лелюнай обнаружен труп

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 марта 2017 г. 17:13
26 марта, в 14.53 ч., в Лелюнай (Утенский район) горел дом, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены обгоревшие останки хозяина дома (1942 г.р.).
© Fotolia nuotr.

Выясняют причину пожара.

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