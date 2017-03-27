26 марта, в 14.53 ч., в Лелюнай (Утенский район) горел дом, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены обгоревшие останки хозяина дома (1942 г.р.).

На месте пожара в Лелюнай обнаружен труп 26 марта, в 14.53 ч., в Лелюнай (Утенский район) горел дом, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены обгоревшие останки хозяина дома (1942 г.р.).

Пограничники обнаружили убитую браконьерами косулю и утонувшего кабана Служебная бельгийская овчарка Службы охраны госграницы Слибинас обнаружила попавшуюся в установленную браконьерами петлю косулю, животное скончалось. У границы с Беларусью в озере обнаружили попавшегося в сети браконьеров и погибшего селезня. А у границы с Россией пограничники обнаружили утонувшего кабана.

Полицейские спасали, заточенную в подвале женщину 26 марта полицейские Плунге получили сообщение о том, что в деревне Норвайшай в подвале женщину намеренно закрыл сосед. Приехав на место происшествия, полицейские услышали крик женщины и стук в дверь. Полицейские открыли подвал и вызволили ее.

У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови Повредивший на ул.Укмерге в Вильнюсе четыре автомобиля мужчина не хотел отдаться в руки полиции по хорошему, сопротивлялся, когда полицейские пытались вывести его из автомобиля.