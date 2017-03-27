На месте пожара в Лелюнай обнаружен труп

Служебная бельгийская овчарка Службы охраны госграницы Слибинас обнаружила попавшуюся в установленную браконьерами петлю косулю, животное скончалось. У границы с Беларусью в озере обнаружили попавшегося в сети браконьеров и погибшего селезня. А у границы с Россией пограничники обнаружили утонувшего кабана.
26 марта полицейские Плунге получили сообщение о том, что в деревне Норвайшай в подвале женщину намеренно закрыл сосед. Приехав на место происшествия, полицейские услышали крик женщины и стук в дверь. Полицейские открыли подвал и вызволили ее.