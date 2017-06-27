На магистрали Вильнюс-Каунас образовалась пробка: перевернулся мусоровоз

Во вторник, около 14.55, полиция получила сообщение о том, что в Кайшядорском районе, на 78-ом километре дороги А-1 Вильнюс-Клайпеда перевернулся автомобиль Scania (мусоровоз). В ходе аварии пострадали два человека.
Авария произошла у сянюнии Румшишкес. На помощь были вызваны силы полиции, пожарных и медики. Водителю и пассажиру мусоровоза понадобилась медицинская помощь.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия и предупреждает, что движение на месте аварии осложнено.
Проезжавшие вскоре мимо места ДТП водители сообщили, что если есть возможность, то лучше поискать объезд, поскольку образовалась пробка.