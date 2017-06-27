Проезжавшие вскоре мимо места ДТП водители сообщили, что если есть возможность, то лучше поискать объезд, поскольку образовалась пробка.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и предупреждает, что движение на месте аварии осложнено.

Авария произошла у сянюнии Румшишкес. На помощь были вызваны силы полиции, пожарных и медики. Водителю и пассажиру мусоровоза понадобилась медицинская помощь.

На магистрали Вильнюс-Каунас образовалась пробка: перевернулся мусоровоз Во вторник, около 14.55, полиция получила сообщение о том, что в Кайшядорском районе, на 78-ом километре дороги А-1 Вильнюс-Клайпеда перевернулся автомобиль Scania (мусоровоз). В ходе аварии пострадали два человека.

Авария в Кедайняй: пришлось вызволять зажатых в автомобиле людей В понедельник около 15 часов, в Кедайняй, на ул.Басанавияус, у торгового центра Senukai, в ходе аварии два человека оказались зажаты в поврежденном автомобиле.

Пьяные мужчины избили человека и возили его в багажнике Два пьяных мужчины несколько раз избили одного и того же человека, после чего положили его в багажник и возили пострадавшего около часа. Один из подозреваемых - брат чиновника высокого ранга из Варены.

Осужден наркодилер, вёзший героин в цыганский табор Вильнюсский окружной суд в понедельник имеющего гражданство Таджикистана и России мужчину, задержанного с большим количеством наркотиков, приговорил к 11 годам лишения свободы.