На магистрали Вильнюс-Каунас образовалась пробка: перевернулся мусоровоз

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ru.DELFI.lt
вторник, 27 июня 2017 г. 16:38
Во вторник, около 14.55, полиция получила сообщение о том, что в Кайшядорском районе, на 78-ом километре дороги А-1 Вильнюс-Клайпеда перевернулся автомобиль Scania (мусоровоз). В ходе аварии пострадали два человека.
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Авария произошла у сянюнии Румшишкес. На помощь были вызваны силы полиции, пожарных и медики. Водителю и пассажиру мусоровоза понадобилась медицинская помощь.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и предупреждает, что движение на месте аварии осложнено.

Проезжавшие вскоре мимо места ДТП водители сообщили, что если есть возможность, то лучше поискать объезд, поскольку образовалась пробка.

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