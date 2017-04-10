На литовском берегу пограничники обнаружили российскую учебную торпеду

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 апреля 2017 г. 13:41
На берегу Балтийского моря литовские пограничники обнаружили российскую учебную торпеду.
© VSAT

9 апреля вечером пограничники Неринги у Ниды обнаружили цилиндр длиной примерно 4 м. Этот предмет обнаружили в километре от литовско-российской границы.

Предполагается, что это учебная торпеда. На зелено-красной поверхности виднеются надписи на русском языке.

Корпус торпеды был поцарапан и покрыт ржавчиной, вероятно, она долгое время находилась в воде.

О находке пограничники информировали представителей ВМС, которые 10 апреля начали подробный осмотр предмета и организовали его перевозку.

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