На литовском берегу пограничники обнаружили российскую учебную торпеду

На берегу Балтийского моря литовские пограничники обнаружили российскую учебную торпеду.

9 апреля вечером пограничники Неринги у Ниды обнаружили цилиндр длиной примерно 4 м. Этот предмет обнаружили в километре от литовско-российской границы.

Предполагается, что это учебная торпеда. На зелено-красной поверхности виднеются надписи на русском языке.

Корпус торпеды был поцарапан и покрыт ржавчиной, вероятно, она долгое время находилась в воде.

О находке пограничники информировали представителей ВМС, которые 10 апреля начали подробный осмотр предмета и организовали его перевозку.