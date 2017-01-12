На латвийско-литовской границе в ДТП погибли два человека

12 января, около 8 ч. недалеко от латвийско-литовской границы произошло трагическое ДТП. Погибли два человека.

Латвийская полиция сообщила о том, что на дороге Рига-Баускас, тягач DAF, которым управлял гражданин Польши (1966 г.р.) столкнулся с BMW, которым управлял мужчина 1986 г.р. В легковом автомобиле был и пассажир, 1995 г.р. В ДТП погибли оба находившихся в легковушке мужчины.

Очевидцы сообщили, что на месте ДТП (в 50 км от литовской границы) дорога покрыта льдом. За несколько минут до ДТП в кювет с дороги съехала другая машина.

Латвийская полиция выясняет обстоятельства ДТП.