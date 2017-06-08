На Куршенской объездной дороге женщина заснула за рулем и врезалась в грузовик

ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 15:24
В Шяуляйском районе 8 июня рано утром произошло ДТП, в котором пострадала водитель Renault Kangoo. Подозревают, что молодая женщина заснула за рулем и это стало причиной ДТП.
© kaunas.kasvyksta.lt nuotr.

Полиция информирует, что в 6.32 ч. в Шяуляйском районе, в Куршенай, на Куршенской объездной дороге, Renault Kangoo, которым управляла 22-летняя молодая женщина, врезался в ехавший в том же направлении грузовик Renault Premium, которым управлял 47-летний мужчина.

После столкновения Renault Kangoo съехал с дороги. В ДТП пострадала водитель легковушки.

По предварительным данным, женщина заснула за рулем, что и стало причиной ДТП.

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