На Куршенской объездной дороге женщина заснула за рулем и врезалась в грузовик

В Шяуляйском районе 8 июня рано утром произошло ДТП, в котором пострадала водитель Renault Kangoo. Подозревают, что молодая женщина заснула за рулем и это стало причиной ДТП.

Полиция информирует, что в 6.32 ч. в Шяуляйском районе, в Куршенай, на Куршенской объездной дороге, Renault Kangoo, которым управляла 22-летняя молодая женщина, врезался в ехавший в том же направлении грузовик Renault Premium, которым управлял 47-летний мужчина.

После столкновения Renault Kangoo съехал с дороги. В ДТП пострадала водитель легковушки.

По предварительным данным, женщина заснула за рулем, что и стало причиной ДТП.