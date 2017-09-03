В субботу вечером в Нагорном парке Вильнюсе прошел грандиозный концерт известного литовского исполнителя SEL. Не для всех он окончился удачно.
Minia skirtosi po SEL koncerto
© DELFI

В ходе концерта охранники задержали двух молодых людей, которые решили пустить в ход кулаки. Сотрудники Главного комиссариата Вильнюсе подтвердили DELFI, что оба они были задержаны, в отношении них составлены протоколы о нарушении общественного порядка. Для этих молодых людей вечер закончился в комиссариате полиции.

Намного хуже пришлось девушке, которая в ходе концерта сломала ногу. Дежурившие полицейские уверяют, что не знают обстоятельств происшествия. Девушку увезли с концерта на машине скорой помощи.

По подсчетам полиции, в Нагорном парке на концерте собралось порядка 10 000 человек, однако точное число слушателей могут сказать лишь организаторы концерта.

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