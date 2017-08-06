На фестивале Granatos возник пожар: горели здания музея в Румшишкес

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 6 августа 2017 г. 09:36
Начавшийся в четверг вечером в Румшишкес фестиваль Granatos закончился пожаром, во время которого полностью сгорели два здания музея.
Granatos
© Adomas Pivoriūnas

Пожар возник на небольшом расстоянии от территории, где проходило веселье, на тропе, ведущей к Каунасскому морю.

Единый центр помощи получил сообщение о пожаре в 02.04. ч. Сообщалось, что в Румшишкес (Кайшядорский район) в Литовском музее народного быта горят два здания экспозиции.

Как сообщает радио LRT, во время пожара полностью уничтожены два здания: экспозиционный жилой дом и хозяйственная постройка. В них экспонировалась выставка «Малая Литва».

Пожар ликвидирован, опасности для леса и других зданий нет. К счастью, люди в пожаре не пострадали.

Ни полицейские, находившиеся на месте происшествия, ни пожарные не комментировали ситуацию. Они старались отвести подальше толпу любопытных.

Было объявлено, что фестиваль закончен. Его участникам рекомендовали спокойно покинуть территорию фестиваля.

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