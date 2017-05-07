На дороге Вильнюс-Молетай столкнулись 3 автомобиля

ru.DELFI.lt
воскресенье, 7 мая 2017 г. 15:16
7 мая в полдень поступило сообщение о том, что на 18-м км дороги Вильнюс-Молетай столкнулись три автомобиля.
Avarija kelyje Vilnius-Molėtai
© Jokūbas Jarmalavičius

Автомобиль Audi A3, которым управлял молодой человек, поворачивал налево. В это время VW Passat врезался в его заднюю часть. От полученного удара Audi A3 развернулся и врезался в Toyota Corrola Verso. Toyota Corrola Verso съехал с дороги и оказался в поле. В автомобиле были дети, к счастью, они не пострадали.

Пассажирка Audi A3 - мать водителя - была доставлена в больницу. Она была в сознании. Все водители были трезвыми.

Еще один автомобиль съехал в поле, чтобы избежать столкновения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсе остановили пьяного следователя Вильнюсской полиции

В Вильнюсе остановили пьяного следователя Вильнюсской полиции
В воскресенье утром в Вильнюсе, на ул. Жирмуну полиция остановила автомобиль Mazda, которым управляла следователь Вильнюсской полиции в нерабочее время. На женщине не было униформы.

На дороге Вильнюс-Молетай столкнулись 3 автомобиля

Avarija kelyje Vilnius-Molėtai
7 мая в полдень поступило сообщение о том, что на 18-м км дороги Вильнюс-Молетай столкнулись три автомобиля.

Каунасцы сняли на видео угон BMW в Домейкаве (5)

Каунасцы сняли на видео угон BMW в Домейкаве
Читатели портала Kas vyksta Kaune поделились видео, на котором снято, как 5 мая был угнан автомобиль BMW.

Ночной рейд в Вильнюсе: водители все еще ездят без прав

Ночной рейд в Вильнюсе: водители все еще ездят без прав
В ночь с субботы на воскресенье в Вильнюсе прошел рейд. Особое внимание в эти выходные уделяли мотоциклистам – по всей Литве открылся байкерский сезон. К сожалению, снова фиксировались нарушения.

На оживленной автостраде приземлился парашютист (6)

На оживленной автостраде приземлился парашютист
В субботу днем, 14.40, читатель DELFI сообщил о том, что на 302-м километре дороги Вильнюс-Клайпеда неудачно приземлился парашютист.
Facebook друзья
Rambler's Top100