На дороге Вильнюс-Молетай столкнулись 3 автомобиля

7 мая в полдень поступило сообщение о том, что на 18-м км дороги Вильнюс-Молетай столкнулись три автомобиля.

Автомобиль Audi A3, которым управлял молодой человек, поворачивал налево. В это время VW Passat врезался в его заднюю часть. От полученного удара Audi A3 развернулся и врезался в Toyota Corrola Verso. Toyota Corrola Verso съехал с дороги и оказался в поле. В автомобиле были дети, к счастью, они не пострадали.

Пассажирка Audi A3 - мать водителя - была доставлена в больницу. Она была в сознании. Все водители были трезвыми.

Еще один автомобиль съехал в поле, чтобы избежать столкновения.