На дороге Вилкавишкис-Пильвишкяй столкнулись три автомобиля

3 мая вечером в 17.10 в Вилкавишкском районе, деревене Алксенай, на дороге Вилкавишкис-Пильвишкяй-Винчяй водитель (1984 года рождения) автомобиля Audi A6 Avan при повороте с главной дороги не пропустил другой автомобиль, который ехал по главной дороге BMW 520. Произошло столкновение.
За рулем BMW 520 не в служебное время находился военный в униформе, в результате столкновения он съехал с дороги.
Ехавший сзали Audi A6 Avan водитель (1987 г.р.) автомобиля VW Passat врезался в виновника аварии.
В ходе происшествия пострадала водитель Audi, у нее множественные повреждения тела и ехавшая с ней несовершеннолетняя девочка (2011 г.р.) - у девочки ушиб головы, она помещена в больницу.
Водитель BMW 520 также доставлен в больницу с множественными переломами.