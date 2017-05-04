На дороге Вилкавишкис-Пильвишкяй столкнулись три автомобиля

За рулем BMW 520 не в служебное время находился военный в униформе, в результате столкновения он съехал с дороги.

Ехавший сзали Audi A6 Avan водитель (1987 г.р.) автомобиля VW Passat врезался в виновника аварии.

В ходе происшествия пострадала водитель Audi, у нее множественные повреждения тела и ехавшая с ней несовершеннолетняя девочка (2011 г.р.) - у девочки ушиб головы, она помещена в больницу.

Водитель BMW 520 также доставлен в больницу с множественными переломами.