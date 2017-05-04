На дороге Вилкавишкис-Пильвишкяй столкнулись три автомобиля

ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 10:35
3 мая вечером в 17.10 в Вилкавишкском районе, деревене Алксенай, на дороге Вилкавишкис-Пильвишкяй-Винчяй водитель (1984 года рождения) автомобиля Audi A6 Avan при повороте с главной дороги не пропустил другой автомобиль, который ехал по главной дороге BMW 520. Произошло столкновение.
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За рулем BMW 520 не в служебное время находился военный в униформе, в результате столкновения он съехал с дороги.

Ехавший сзали Audi A6 Avan водитель (1987 г.р.) автомобиля VW Passat врезался в виновника аварии.

В ходе происшествия пострадала водитель Audi, у нее множественные повреждения тела и ехавшая с ней несовершеннолетняя девочка (2011 г.р.) - у девочки ушиб головы, она помещена в больницу.

Водитель BMW 520 также доставлен в больницу с множественными переломами.

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