На дороге Пагегяй-Клайпеда в ДТП погиб полицейский

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ru.DELFI.lt
вторник, 24 января 2017 г. 16:26
24 января, в 13.55 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что на 3 км дороги Пагегяй-Клайпеда произошло ДТП, в машине зажат человек.
© DELFI

Столкнулся микроавтобус посылочной службы SST и полицейский автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали. Погиб полицейский.

По предварительным данным, виновник трагического ДТП - водитель микроавтобуса, который во время обгона грузовика выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с полицейским автомобилем Škoda Yeti, который ехал с включенными мигалками. Погиб старший патрульный (1982 г.р.) Пагегяйского комиссариата, ехавший с ним следователь (1973 г.р.) попал в больницу.

Пострадал и водитель микроавтобуса, он тоже доставлен в больницу.

Полиция ехала по вызову уровня Б - в школе было выбито стекло.

"Мы лишились члена нашей семьи, от имени всей полицейской общины выражаю искренние соболезнования близким Томаса", - сказал генкомиссар полиции Линас Пярнавас.

Это уже 34-ый полицейский, погибший с тех пор, как Литва стала независимой.

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