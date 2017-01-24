На дороге Пагегяй-Клайпеда в ДТП погиб полицейский

Столкнулся микроавтобус посылочной службы SST и полицейский автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали. Погиб полицейский.
По предварительным данным, виновник трагического ДТП - водитель микроавтобуса, который во время обгона грузовика выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с полицейским автомобилем Škoda Yeti, который ехал с включенными мигалками. Погиб старший патрульный (1982 г.р.) Пагегяйского комиссариата, ехавший с ним следователь (1973 г.р.) попал в больницу.
Пострадал и водитель микроавтобуса, он тоже доставлен в больницу.
Полиция ехала по вызову уровня Б - в школе было выбито стекло.
"Мы лишились члена нашей семьи, от имени всей полицейской общины выражаю искренние соболезнования близким Томаса", - сказал генкомиссар полиции Линас Пярнавас.
Это уже 34-ый полицейский, погибший с тех пор, как Литва стала независимой.