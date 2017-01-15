Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп ремонту уже не подлежат, люди во время ДТП не пострадали.

15 января утром на дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач с полуприцепом.

Водителя из кабины освободили спасатели. Он не пострадал лишь чудом.

По словам очевидцев, водитель передвигался самостоятельно, ориентировался в пространстве, но его все равно увезли врачи скорой помощи.

Причину ДТП выясняет полиция, однако по предварительным данным, водитель на скользкой дороге не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

Тягач и полуприцеп ремонту не подлежат, груз разбросан по берегу Меркиса.