На дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач

ru.DELFI.lt
воскресенье, 15 января 2017 г. 13:58
Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп ремонту уже не подлежат, люди во время ДТП не пострадали.
Avarija kelyje Druskininkai-Merkinė
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

15 января утром на дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач с полуприцепом.

Водителя из кабины освободили спасатели. Он не пострадал лишь чудом.

По словам очевидцев, водитель передвигался самостоятельно, ориентировался в пространстве, но его все равно увезли врачи скорой помощи.

Причину ДТП выясняет полиция, однако по предварительным данным, водитель на скользкой дороге не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

Тягач и полуприцеп ремонту не подлежат, груз разбросан по берегу Меркиса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

На дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач

На дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач
Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп ремонту уже не подлежат, люди во время ДТП не пострадали.

Нетрезвый охотник застрелил коллегу (12)

Medžioklė
Департамент полиции информирует, что 15 января 2017 г. в 11.22 ч., поступило сообщение о том, что во время охоты произошел несчастный случай.

В Вильнюсе - выпад против российского посольства (92)

В Вильнюсе - выпад против российского посольства
Вероятно, это акт хулиганства, не связанный с политикой.

TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink (3)

TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink
Во время сильного шторма в ночь на четверг серьезные травмы получил один из членов команды парома Isabelle, выполнявшего рейс из Риги в Стокгольм. Об этом сообщает телеканал TV3.

Сбежал сбивший на смерть пешехода водитель

Сбежал сбивший на смерть пешехода водитель
14 января, в 7.05 ч., в Кедайняйском районе, на дороге Стасине-Ланчюнава, на проезжей части был обнаружен труп молодого мужчины (примерно 25 лет).
Facebook друзья
Rambler's Top100