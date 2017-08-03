Мужчина застрелил трех аистов

 (7)
ru.DELFI.lt
четверг, 3 августа 2017 г. 15:44
31 июля Департамент охраны дикой природы Мариямпольского региона получил информацию о том, что в Казлу-рудской мэрии застрелены два аиста. Инспекторы приехали в указанное место и выяснили, что в общей сложности убиты три птицы. В отношении подозреваемого был составлен протокол об административном правонарушении.
Gandras
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Преступление было зафиксировано в деревне Плутишкяй. Подозреваемый Т.К. сознался в убийстве птиц из нелегального оружия. Мужчине будет назначен штраф в размере 150 евро, кроме того, ему придется возместить нанесенный природе ущерб в размере 480,68 евро.

Кроме того, была вызвана полиция, которая зафиксировала, что подозреваемый убил птиц из нелегального оружия. Начато расследование.

Белый аист – охраняемый вид, который включен в директиву Совета Европы. Этих птиц нельзя не только уничтожать, но и нельзя разорять их гнезда, наносить ущерб яйцам.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Полинезии задержаны литовцы с кокаином

В Полинезии задержаны литовцы с кокаином
Рекордное количество - больше 1,4 т кокаина - уничтожили в ночь со вторника на среду в Нумеа (Новая Каледония, Полинезия), его сожгли в печах сталелитейного завода. Эти наркотики были конфискованы на яхте у литовцев и латышей (яхта направлялась в Австралию).

Мужчина застрелил трех аистов (7)

Gandras
31 июля Департамент охраны дикой природы Мариямпольского региона получил информацию о том, что в Казлу-рудской мэрии застрелены два аиста. Инспекторы приехали в указанное место и выяснили, что в общей сложности убиты три птицы. В отношении подозреваемого был составлен протокол об административном правонарушении.

Клайпедчанин и двое британцев подозреваются в торговле людьми (3)

Клайпедчанин и двое британцев подозреваются в торговле людьми
Клайпедская правоохрана завершила досудебное расследование о принудительной работе в Соединенном Королевстве - житель Клайпедского района Литвы и два гражданина Великобритании подозреваются в использовании людей для принудительной работы.

В Шяуляй ночью взорвался дом, есть пострадавшие (1)

В Шяуляй ночью взорвался дом, есть пострадавшие
В ночь на среду, в 2.54 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шяуляй, на ул. Пайтайчу произошел взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва обрушилась стена и упала на человека.

В Клайпеде пропала девушка (1)

Viktorija Venslovaitė
1 августа в Клайпеде пропала Виктория Венсловайте (1992 г.р.). Приметы: рост – 158 см, вес – 54 кг, волосы короткие (около 1 см). На девушке была ярко-желтая куртка с капюшоном, оранжевые или синие джинсы, черные замшевые ботинки на шнурках.
Facebook друзья