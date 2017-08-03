Мужчина застрелил трех аистов

31 июля Департамент охраны дикой природы Мариямпольского региона получил информацию о том, что в Казлу-рудской мэрии застрелены два аиста. Инспекторы приехали в указанное место и выяснили, что в общей сложности убиты три птицы. В отношении подозреваемого был составлен протокол об административном правонарушении.

Преступление было зафиксировано в деревне Плутишкяй. Подозреваемый Т.К. сознался в убийстве птиц из нелегального оружия. Мужчине будет назначен штраф в размере 150 евро, кроме того, ему придется возместить нанесенный природе ущерб в размере 480,68 евро.

Кроме того, была вызвана полиция, которая зафиксировала, что подозреваемый убил птиц из нелегального оружия. Начато расследование.

Белый аист – охраняемый вид, который включен в директиву Совета Европы. Этих птиц нельзя не только уничтожать, но и нельзя разорять их гнезда, наносить ущерб яйцам.