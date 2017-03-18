Мошенницы представились медиками и обокрали старушку

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 марта 2017 г. 16:39
17 марта примерно в 13 час. в деревне Кетурвалакяй в Вилкавишском районе в незакрытый дом хозяйки (1935 г.р.) зашли две женщины, которые представились медицинскими работниками.
© Shutterstock nuotr.

Они провели в отношении хозяйки дома несколько медицинских процедур.

После ухода женщин старушка обнаружила пропажу 11 000 долларов США и 7000 евро.

В тот же день в 13.50 в Мариямполе был остановлен автомобиль VW Polo, в котором находились «медики».

Подозреваемые (1979 и 1987 г.р.) закрыты в арестантскую. При них была найдена часть, как подозревается, украденых, денег.

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