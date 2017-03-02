Минувшей ночью в Вильнюсе полиция преследовала злостных нарушителей

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 марта 2017 г. 17:05
В ночь со среды на четверг, в 1.40 ч., в Вильнюсе, на пр-те Гедиминаса, дорожная полиция заметила угнанный 28 февраля автомобиль VW Passat, водитель которого по требованию полиции не остановился.
© Stopkadras

VW Passat промчался по мосту Короля Миндаугаса, за тем по Жирмунайскому мосту вернулся в центр и на огромной скорости помчался в сторону Науининкай. В гонке участвовало несколько экипажей полиции. VW Passat мчался по городу, ехал на красный свет, на ул. А.Гоштауто ехал против движения на виадук, затем проделал тоже на ул. Гележинё Вилко.

Беглецы врезались в полицейские экипажи, которые пытались преградить им путь (всего повреждены четыре полицейские машины). В преследовании участвовало 9 экипажей.

Беглецы мчались по ул. С.Даряус ир С.Гирено, в конце улицы около цыганского табора оказались в тупике. Находившийся рядом полицейский автомобиль закрыл выход с водительской стороны VW Passat. В машине остались водитель и находившийся на заднем сидении пассажир, пассажир с переднего сидения убежал в табор. Однако полицейские его догнали и применили электрошокер Taser.

Задержаны все трое молодых людей, которые находились в VW Passat: водитель (1991 г.р.) и двое несовершеннолетних пассажиров (2001 и 2002 г.р.). Водитель ранее неоднократно судим, оба несовершеннолетних фигурируют в различных уголовных делах.

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