Мать пожаловалась в полицию на детей за то, что они мешали ей пить

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ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 14:32
Полицейские, которым приходится забирать у пьянствующих родителей детей, кажется, повидали немало, однако случай в Лаздийском районе их очень удивил - мать попросила забрать детей, которые мешали ей пить.
Alkoholizmas
© Shutterstock nuotr.

29 мая, в 21.22 ч. gavo pranв полицию поступило сообщение о том, что в деревне Лаздийского района шумят несовершеннолетние.

На место выехали полицейские, которые выяснили, что звонила мать (1959 г.р.) детей. Она была пьяна - 2,14 промилле.

Женщина сказала, что дети шумят, она попросила увезти их в больницу. Аргумент поразил полицейских: дети мешают ей пить.

Несовершеннолетних (2000 и 2001 г.р.) передали их дяде.

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