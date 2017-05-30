Мать пожаловалась в полицию на детей за то, что они мешали ей пить

Полицейские, которым приходится забирать у пьянствующих родителей детей, кажется, повидали немало, однако случай в Лаздийском районе их очень удивил - мать попросила забрать детей, которые мешали ей пить.