Мать пожаловалась в полицию на детей за то, что они мешали ей пить

Полицейские, которым приходится забирать у пьянствующих родителей детей, кажется, повидали немало, однако случай в Лаздийском районе их очень удивил - мать попросила забрать детей, которые мешали ей пить.
29 мая, в 21.22 ч. gavo pranв полицию поступило сообщение о том, что в деревне Лаздийского района шумят несовершеннолетние.
На место выехали полицейские, которые выяснили, что звонила мать (1959 г.р.) детей. Она была пьяна - 2,14 промилле.
Женщина сказала, что дети шумят, она попросила увезти их в больницу. Аргумент поразил полицейских: дети мешают ей пить.
Несовершеннолетних (2000 и 2001 г.р.) передали их дяде.