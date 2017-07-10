Мать избила младенца и пыталась покончить с собой

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понедельник, 10 июля 2017 г. 14:35
В Юрбаркасе молодая мать избила свою дочь, которой нет еще и года. После этого женщина пыталась покончить с собой. Мать и ее малолетняя дочь были госпитализированы.
© Shutterstock nuotr.

По данным полиции, 9 июля, в 6.30 ч. в Юрбаркасе, в доме на ул. Соду, женщина (1997 г.р.) избила младенца (2017 г.р.).

После этого женщина пыталась покончить с собой, она порезала себе вены при помощи одноразовой бритвы и, выпив большое количество лекарств, ушла из дома.

Девочку с ушибом уха и царапинами на лице поместили в Каунасскую детскую больницу.

В тот же день около 8 ч. в Юрбаркасе, в парке у реки Исмре нашли женщину в бессознательном состоянии, ее поместили в Юрбаркскую больницу.

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