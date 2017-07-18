Марцинкус: более активная борьба с контрабандой сократилa бы теневой рынок сигарет

Литва по-прежнему лидирует в Евросоюзе по объему нелегального рынка сигарет, а исполнительный директор Ассоциации производителей табака Арнас Марцинкус считает, что наиболее эффективной была бы активная борьба с контрабандой.

"К сожалению, от наших соседей попадает много этой нелегальной продукции. Известно, что там производится значительно больше, чем требуется для внутреннего рынка, поэтому пытаются экспортировать, и ближайший путь - Литва. Затем через Литву выходят на другие страны Европы. Еще важна разница в ценах и повышение акцизов, в этих условиях увеличивается доля нелегального рынка", - сказал BNS А. Марцинкус.

По его словам, хотя нелегальная доля рынка сокращается, это происходит недостаточно быстро. Он отметил, что таможенники работают эффективно, задерживают много контрабанды, однако, по его мнению, требуется более эффективное сотрудничество ведомств.

"Таможня действительно работает эффективно, по сравнению с латышами мы точно в более сильной позиции. С другой стороны, пока рано радоваться небольшому ее сокращению", - сказал он.

Нелегальный рынок сигарет в Литве сокращается, однако по-прежнему остается одним из самых крупных в Евросоюзе. По последним исследованиям KPMG, в прошлом году нелегальные сигареты в Литве составили 17% всего рынка табачных изделий - на 1,7 пункта меньше, чем в 2015 году (18,7%). Из-за нелегальных табачных изделий литовский бюджет Литвы лишился в 2015 году около 62 млн. евро налогов.