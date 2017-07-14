Любовная драма в Кедайняй: мужчина скончался, за жизнь женщины борются врачи

ru.DELFI.lt
пятница, 14 июля 2017 г. 15:37
14 июля, рано утром кедайняйская полиция была вызвана на место кровавого конфликта. Сожитель пытался убить молодую женщину и нанес сам себе несовместимые с жизнью ранения.
© Rinkos aikštė / Algimantas Barzdžius

В пятницу, в 6.33 ч. поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. А.Канапинскё во время конфликта мужчина (1990 г.р.) ранил свою сожительницу (1992 г.р.) и самого себя.

По предварительным данным, молодые люди то ли расходились, то ли уже разошлись. По крайней мере так сказали люди, которые были с ними знакомы.

Молодой человек скончался в больнице, женщина находится в тяжелом состоянии.

По первичным данным, женщина была исколота ножом. Не исключено, что могли использоваться и другое оружие.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Начато расследование.

По сведениям портала rinkosaikste.lt, в результате конфликта началась драка, во время которой оба сожителя были исколоты ножом. Врачей ои полицию вызвали услышавшие шум соседи.

Врачи увезли мужчину в Кедайняйскую больницу, где он и скончался.

Женщина также получила серьезные ранения, у нее началось внутреннее кровотечение, врачи оперировали ее. Не исключено, что после стабилизации ее состояния, женщину перевезут в Каунасскую больницу.

Молодая пара жила в квартире около месяца. Квартиру они снимали. Соседи сказали, что прежде никаких конфликтов не было.

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