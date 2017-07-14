Любовная драма в Кедайняй: мужчина скончался, за жизнь женщины борются врачи

В пятницу, в 6.33 ч. поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. А.Канапинскё во время конфликта мужчина (1990 г.р.) ранил свою сожительницу (1992 г.р.) и самого себя.
По предварительным данным, молодые люди то ли расходились, то ли уже разошлись. По крайней мере так сказали люди, которые были с ними знакомы.
Молодой человек скончался в больнице, женщина находится в тяжелом состоянии.
По первичным данным, женщина была исколота ножом. Не исключено, что могли использоваться и другое оружие.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Начато расследование.
По сведениям портала rinkosaikste.lt, в результате конфликта началась драка, во время которой оба сожителя были исколоты ножом. Врачей ои полицию вызвали услышавшие шум соседи.
Врачи увезли мужчину в Кедайняйскую больницу, где он и скончался.
Женщина также получила серьезные ранения, у нее началось внутреннее кровотечение, врачи оперировали ее. Не исключено, что после стабилизации ее состояния, женщину перевезут в Каунасскую больницу.
Молодая пара жила в квартире около месяца. Квартиру они снимали. Соседи сказали, что прежде никаких конфликтов не было.