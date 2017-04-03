LTV: Жертвой литовского жулика из Даугавпилса стала Google

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rus.DELFI.lv
понедельник, 3 апреля 2017 г. 09:44
Американский ИТ-гигант перечислил на счета "малокапитальной" фирмы из Даугавпилса $23 млн. В начатом четыре года назад латвийской Госполицией уголовном процессе Google Inc. фигурирует в качестве потерпевшего, сообщает латвийский канал LTV в передаче De facto.
Google
© Reuters/Scanpix

Латвийское расследование началось, по-видимому, благодаря бдительности сотрудников одного из банков, пишет Rus.LSM.lv.

Зарегистрированное в квартире в Даугавпилсе ООО Quanta Computer Inc. с основным капиталом в 1 евро вело переписку с двумя крупными американскими ИТ-компаниями. В письмаx тогдашний владелец фирмы гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас выступал от имени тайваньской Quanta Computer Inc. — крупного производителя компьютерной техники и комплектующих. Римашаускас требовал производить оплату за реальные поставки, которые американцы получали от тайваньцев, на счета латвийской компании. Американцы попались на эту простейшую фишинговую схему и в 2013-2016 годах перечислили в общей сложности свыше $100 млн.

Тайваньская фирма несколько дней назад признала, что ее имя было использовано в афере.

Начальник Управления борьбы с экономическими преступления Госполиции Петерис Бауска подтвердил De facto, что жертвой схемы стала Google Inc. В Латвии, сообщает De facto, уголовный процесс был начат в конце 2013 года: один из латвийских банков констатировал совершение подозрительных сделок на некоем счете, сообщил надзору, а далее информация поступила в полицию. Та начала уголовный процесс о возможном мошенничестве и легализации средств, нажитых преступным путем.

На следующей неделе Госполиция отправит собранные материалы литовской прокуратуре — именно в Литве был задержан Римашаускас и его подельник, чье имя пока не раскрывается. Вопрос о его выдаче США решается.

Ранее в качестве возможныx жертв Римашаускаса упоминались Amazon и Facebook.

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LTV: Жертвой литовского жулика из Даугавпилса стала Google (5)

Google
Американский ИТ-гигант перечислил на счета "малокапитальной" фирмы из Даугавпилса $23 млн. В начатом четыре года назад латвийской Госполицией уголовном процессе Google Inc. фигурирует в качестве потерпевшего, сообщает латвийский канал LTV в передаче De facto.

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