Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали

Водитель Opel Omega погиб, водитель и пассажирка другой машины пострадали и доставлены в больницу.

По данным Департамента противопожарной безопасности, два человека были зажаты. Пожарные вытащили их из смятых машин.

Один из них был уже неживым. Департамент сообщает, что в связи с аварией закрыта дорога Йонава-Укмерге (пока на месте работают спасатели). Автомобили направляют по другой дороге.