Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали

Водитель Opel Omega погиб, водитель и пассажирка другой машины пострадали и доставлены в больницу.
По данным Департамента противопожарной безопасности, два человека были зажаты. Пожарные вытащили их из смятых машин.
Один из них был уже неживым. Департамент сообщает, что в связи с аварией закрыта дорога Йонава-Укмерге (пока на месте работают спасатели). Автомобили направляют по другой дороге.
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