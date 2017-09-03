В воскресенье, в 11.28, в полицию поступило сообщение о трагической аварии в Йонавском районе, на 35-ом километре дороги Йонава-Укмерге. Автомобиль Opel Omega выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Ranger.
© Kas vyksta Kaune

Водитель Opel Omega погиб, водитель и пассажирка другой машины пострадали и доставлены в больницу.

По данным Департамента противопожарной безопасности, два человека были зажаты. Пожарные вытащили их из смятых машин.

Один из них был уже неживым. Департамент сообщает, что в связи с аварией закрыта дорога Йонава-Укмерге (пока на месте работают спасатели). Автомобили направляют по другой дороге.

Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали
© Kas vyksta Kaune
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали

В воскресенье, в 11.28, в полицию поступило сообщение о...

На концерте SEL в Вильнюсе пришлось поработать полиции и медикам (1)

В субботу вечером в Нагорном парке Вильнюсе прошел...

В Радвилишском районе сгорел дом: ущерб — 100 000 евро (2)

2 сентября, примерно в 5 час. утра, в Радвилишском районе,...

Ночью на рельсах погиб молодой мужчина (7)

В субботу утром полиция Вильнюсского округа сообщила,...

Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (12)

Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...

TOP новостей

Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (13)

В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...

Останки Сераковского предлагают перезахоронить на Антакальнисском кладбище (11)

Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...

В МИД Литвы резко осудили проведенное КНДР испытание водородной бомбы (30)

Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...

Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали

В воскресенье, в 11.28, в полицию поступило сообщение о...

На концерте SEL в Вильнюсе пришлось поработать полиции и медикам (1)

В субботу вечером в Нагорном парке Вильнюсе прошел...