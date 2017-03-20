Литовские пограничники задержали перемещенного в Латвию сирийского беженца

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), в субботу вечером пограничники Калварийской заставы Варенского подразделения СОГГЛ в пределах деревни Салапераугис, на дороге Мариямполе - Сувалки остановили для проверки автомобиль Toyota RAV4 с латвийскими номерами. За рулем автомобиля был 40-летний сириец. Он предъявил дорожные документы беженца, выданные соответствующими ведомствами Латвии.

У пограничников не было бы претензий к сирийцу, если бы он предъявил легальные водительские права. Он же предъявил так называемый "фантазийный" документ - права несуществующего образца. Такой документ считается поддельным.

Пограничники задержали гражданина Сирии и поместили его под арест, начато досудебное расследование по поводу фальсификации и распоряжения документом. За это грозит арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

Во второй половине дня в понедельник задержанный будет препровожден в суд для решения вопроса о его аресте.

Арендованный сирийцем автомобиль Toyota RAV4 находится на хранении на Калварийской заставе.

Обладателей таких "фантазийных" документов пограничники выявляли и раньше. В числе таких документов встречались и водительские права, и бумаги, якобы предоставляющие дипломатическую неприкосновенность, и паспорта несуществующих граждан разных стран мира.