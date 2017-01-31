Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью

BNS
вторник, 31 января 2017 г. 11:51
Литовские пограничники задержали автомобиль, на котором гражданин России чеченской национальности незаконно перевозил попросившую убежища чеченскую семью.
© VSAT

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), вечером минувшего воскресенья сотрудники Калварийской заставы Варенского подразделения СОГГЛ в пределах деревни Салапяраугис, на дороге Мариямполе-Сувалки остановили для проверки автомобиль Nissan Primera. Автомобиль с литовскими номерами уже выезжал из Литвы в Польшу. За его рулем находился 44-летний россиянин чеченской национальности, у которого имеется вид на жительство в Финляндии.

Оказалось, что он незаконно перевозил семью соотечественников - женщину 29 лет, ее мужа 30 лет и троих их несовершеннолетних детей. У чеченцев были удостоверения, выданные Центром регистрации иностранцев СОГГЛ в Пабраде.

В конце октября прошлого года они приехали из Белоруссии через погранпереход Лаворишкес, где попросили убежища в Литве. На время рассмотрения их просьбы взрослые с несовершеннолетними детьми были поселены в Центре регистрации иностранцев. Здесь они должны были дождаться решения о предоставлении им убежища или об отказе в их просьбе.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью

Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью
Литовские пограничники задержали автомобиль, на котором гражданин России чеченской национальности незаконно перевозил попросившую убежища чеченскую семью.

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок (4)

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок
В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок, избитый отцом. Об этом происшествии обществу не сообщили, пишет Lietuvos rytas.

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка (8)

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка
28 января, в 19.30 ч. в Вильнюсе, в квартире одного из домов на ул. Калварию была избита малолетняя девочка, 2004 г.р.

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные (35)

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные
Полиция остановила пятерых пьяных водителей. Двое из них уже лишены прав за вождение в нетрезвом виде, один из водителей - мужчина без постоянного места жительства.

Ночью в Вильнюсе горели автомобили - подозревают поджог (11)

Ночью в Вильнюсе горели автомобили - подозревают поджог
Благодаря действиям мужчины удалось спасти два транспортных средства, стоявших поблизости.
Facebook друзья
Rambler's Top100