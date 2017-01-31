Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), вечером минувшего воскресенья сотрудники Калварийской заставы Варенского подразделения СОГГЛ в пределах деревни Салапяраугис, на дороге Мариямполе-Сувалки остановили для проверки автомобиль Nissan Primera. Автомобиль с литовскими номерами уже выезжал из Литвы в Польшу. За его рулем находился 44-летний россиянин чеченской национальности, у которого имеется вид на жительство в Финляндии.
Оказалось, что он незаконно перевозил семью соотечественников - женщину 29 лет, ее мужа 30 лет и троих их несовершеннолетних детей. У чеченцев были удостоверения, выданные Центром регистрации иностранцев СОГГЛ в Пабраде.
В конце октября прошлого года они приехали из Белоруссии через погранпереход Лаворишкес, где попросили убежища в Литве. На время рассмотрения их просьбы взрослые с несовершеннолетними детьми были поселены в Центре регистрации иностранцев. Здесь они должны были дождаться решения о предоставлении им убежища или об отказе в их просьбе.