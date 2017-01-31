Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью

Литовские пограничники задержали автомобиль, на котором гражданин России чеченской национальности незаконно перевозил попросившую убежища чеченскую семью.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), вечером минувшего воскресенья сотрудники Калварийской заставы Варенского подразделения СОГГЛ в пределах деревни Салапяраугис, на дороге Мариямполе-Сувалки остановили для проверки автомобиль Nissan Primera. Автомобиль с литовскими номерами уже выезжал из Литвы в Польшу. За его рулем находился 44-летний россиянин чеченской национальности, у которого имеется вид на жительство в Финляндии.

Оказалось, что он незаконно перевозил семью соотечественников - женщину 29 лет, ее мужа 30 лет и троих их несовершеннолетних детей. У чеченцев были удостоверения, выданные Центром регистрации иностранцев СОГГЛ в Пабраде.

В конце октября прошлого года они приехали из Белоруссии через погранпереход Лаворишкес, где попросили убежища в Литве. На время рассмотрения их просьбы взрослые с несовершеннолетними детьми были поселены в Центре регистрации иностранцев. Здесь они должны были дождаться решения о предоставлении им убежища или об отказе в их просьбе.