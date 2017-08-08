Литовские пограничники не впустили 26 моряков из Москвы

 (8)
ru.DELFI.lt
вторник, 8 августа 2017 г. 17:06
Пограничники в Каунасском аэропорту не впустили в Литву прибывших из Москвы 26 украинских и российских моряков. Поскольку у иностранцев были не в порядке документы, им пришлось менять маршрут. Они отбыли в Мавританию.
© VSAT

по данным полиции, 31 июля поздно вечером в Каунасском аэропорту пограничники проверили прибывших из Москвы пассажиров.

Выяснилось, что у 7 украинских и 19 российских моряков не было необходимых документов, дающих им право на легальный въезд на территорию Литвы.

У граждан России не было виз, а украинцы предъявили паспорта старого образца. Граждане Украины могут 90 дней пребывать в ЕС только с биометрическими паспортами.

Возраст иностранцев - 23-57 лет.

Установлено, что 25 мужчин и 1 женщина - моряки, они должны были пополнить экипаж гражданского судна в Клайпедском порту. Выяснилось, что необходимые документы не подготовила компания, оформлявшая документы.

Представителям компании пришлось организовать отбытие моряков из Каунаса, поскольку в Литву их не впустили.

Во вторник ночью (1 августа), после 1 ч. ночи, все 26 моряков на заказном рейсе отбыли в Мавританию.

В этом году по разным причинам литовские пограничники не впустили в Литву 3126 иностранцев. Чаще всего у этих людей не было необходимых документов или виз.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Литовские пограничники не впустили 26 моряков из Москвы (8)

Литовские пограничники не впустили 26 моряков из Москвы
Пограничники в Каунасском аэропорту не впустили в Литву прибывших из Москвы 26 украинских и российских моряков. Поскольку у иностранцев были не в порядке документы, им пришлось менять маршрут. Они отбыли в Мавританию.

В Вильнюсе полиция искала малолетних детей (3)

В Вильнюсе полиция искала малолетних детей
7 августа в Вильнюсе пропали Доминикас Вайшвила с Даниэлюсом Жандаускасом. Дети около 13.30 ч. ушли со двора на ул. Львово и до сих пор не вернулись. Полиция просила общество о помощи в поисках детей.

Паневежская полиция разыскивает 11-летнего мальчика (1)

Паневежская полиция разыскивает 11-летнего мальчика
В минувший четверг в Паневежисе без вести пропал Лауринас Скара. Мальчик вышел из дома на ул. Станюну и не вернулся. Полиция обращается за помощью к обществу.

За молчание сотруднице полиции предлагали квартиру, BMW и поездку в Турцию (12)

Alanija, Turkija
Сотрудница клайпедской полиции отказалась от предложенной взятки в размере от BMW, отдыха в Турции и квартиры.

В Балтийском море утонули двое детей и мужчина (18)

В Балтийском море утонули двое детей и мужчина
7 августа в Паланге купание детей в Балтийском море закончилось плачевно. Один из детей прибежал к близким и сказал, что второго унесло в море. Люди вызвали спасателей и сами бросились на поиски.
Facebook друзья