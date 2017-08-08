Литовские пограничники не впустили 26 моряков из Москвы

Пограничники в Каунасском аэропорту не впустили в Литву прибывших из Москвы 26 украинских и российских моряков. Поскольку у иностранцев были не в порядке документы, им пришлось менять маршрут. Они отбыли в Мавританию.

по данным полиции, 31 июля поздно вечером в Каунасском аэропорту пограничники проверили прибывших из Москвы пассажиров.

Выяснилось, что у 7 украинских и 19 российских моряков не было необходимых документов, дающих им право на легальный въезд на территорию Литвы.

У граждан России не было виз, а украинцы предъявили паспорта старого образца. Граждане Украины могут 90 дней пребывать в ЕС только с биометрическими паспортами.

Возраст иностранцев - 23-57 лет.

Установлено, что 25 мужчин и 1 женщина - моряки, они должны были пополнить экипаж гражданского судна в Клайпедском порту. Выяснилось, что необходимые документы не подготовила компания, оформлявшая документы.

Представителям компании пришлось организовать отбытие моряков из Каунаса, поскольку в Литву их не впустили.

Во вторник ночью (1 августа), после 1 ч. ночи, все 26 моряков на заказном рейсе отбыли в Мавританию.

В этом году по разным причинам литовские пограничники не впустили в Литву 3126 иностранцев. Чаще всего у этих людей не было необходимых документов или виз.