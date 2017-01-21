Литовка опоздала вернуться из Беларуси - конфисковали автомобиль

История началась с того, что жительница Литвы на Mazda направлялась в Москву.

26 декабря, въезжая на территорию Таможенного союза, женщина получила четверо суток на временный ввоз транспортного средства. Не позднее первого января она должна была пересечь границу. Однако женщина опоздала на час. Таможенники конфисковали автомобиль.

По словам автовладелицы она запланировала время, за которое доберется из Подмосковья до пропускного пункта "Каменный Лог" в Беларуси. Однако вовремя приехать ей помешали погода и сложности с оплатой белорусской системы платы за проезд.

Из-за тумана и дождя она с трудом нашла пункт взимания оплаты. Но только спустя час смогла внести деньги, так как система перезагружалась несколько раз. В результате, на КПП она была в час ночи 2 января. Таможеники составили протокол и конфисковали машину. Также ее обязали выплатить штраф.

Суд постановил вернуть машину владелице после оплаты штрафа. Однако автомобиль женщина получит только 24 января.