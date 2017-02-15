Литовец на санках пересек границу России

Калининград.ru
среда, 15 февраля 2017 г. 19:14
В Куршском заливе литовский рыбак на самодельных санках по неосторожности пересёк границу России. Нарушителя оштрафовали на 35 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Службы охраны госграницы Литвы.
Фото: pasienis.lt

Сотрудники Береговой охраны соседнего государства зафиксировали нарушение границы в понедельник, 13 февраля. Информацию передали экипажу служебного судна на воздушной подушке Viesulas, который отправился на место инцидента.

Наблюдаемый объект по территории РФ проехал около 100 метров, затем развернулся и отправился в Литву. Там пограничники задержали рыбака.

Нарушителем оказался 62-летний житель Клайпедского района. Выяснилось, что рыбак на самодельных санках с прикреплённым к ним стулом забрёл в соседнее государство по неосторожности в поиске лучшего улова.

Пограничники Нерингской заставы выписали нарушителю штраф в размере 35 евро. После опроса мужчину отпустили, также ему вернули рыболовные снасти.

Похожий случай, только с калининградскими рыбаками, произошёл в конце января 2017 года. На льду Куршского залива литовские пограничники задержали семейную пару на самодельном мотоблоке. Нарушители пояснили, что из-за наступившей темноты и тумана потеряли ориентацию и не понимали, куда едут.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Литовец на санках пересек границу России

Фото: pasienis.lt
В Куршском заливе литовский рыбак на самодельных санках по неосторожности пересёк границу России. Нарушителя оштрафовали на 35 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Службы охраны госграницы Литвы.

Основная версия убийства клайпедской певицы: разрыв отношений с помощником адвоката (3)

Основная версия убийства клайпедской певицы: разрыв отношений с помощником адвоката
15 февраля, около 9 ч., клайпедская полиция, разыскивавшая пропавшую 11 февраля Вилму Мартишюте (1972 г.р.) в Таураге обнаружили труп женщины в арендованном автомобиле. Предполагают, что женщина была убита несколькими выстрелами.

В Вевисе бойцы "Араса" задержали банду грабителей (5)

В Вевисе бойцы Араса задержали банду грабителей
13 февраля электренская полиция и бойцы антитеррористической службы "Арас" задержали в Вевисе банду грабителей.

"Воспитывавшие" девушку отец и брат оказались в арестантской (2)

Peilis
14 февраля, в 16.15 ч., в Юрбаркском районе, в доме, отец (1965 г.р.) рукой ударил по лицу свою дочь (2000 г.р.), а брат (1994 г.р.) девушки взял в руки нож и угрожал ей расправой.

В Вильнюсе кровавая стычка подростков: один находится в реанимации (8)

В Вильнюсе кровавая стычка подростков: один находится в реанимации
14 февраля вечером, в 21.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Субачяус, в подъезде дома во время конфликта подросток (2000 г.р.) напал на своего ровесника и избил его. Тот, защищаясь, нанес нападавшему ножевые ранения.
Facebook друзья
Rambler's Top100