Литовец на санках пересек границу России

Сотрудники Береговой охраны соседнего государства зафиксировали нарушение границы в понедельник, 13 февраля. Информацию передали экипажу служебного судна на воздушной подушке Viesulas, который отправился на место инцидента.
Наблюдаемый объект по территории РФ проехал около 100 метров, затем развернулся и отправился в Литву. Там пограничники задержали рыбака.
Нарушителем оказался 62-летний житель Клайпедского района. Выяснилось, что рыбак на самодельных санках с прикреплённым к ним стулом забрёл в соседнее государство по неосторожности в поиске лучшего улова.
Пограничники Нерингской заставы выписали нарушителю штраф в размере 35 евро. После опроса мужчину отпустили, также ему вернули рыболовные снасти.
Похожий случай, только с калининградскими рыбаками, произошёл в конце января 2017 года. На льду Куршского залива литовские пограничники задержали семейную пару на самодельном мотоблоке. Нарушители пояснили, что из-за наступившей темноты и тумана потеряли ориентацию и не понимали, куда едут.