Литовец на санках пересек границу России

В Куршском заливе литовский рыбак на самодельных санках по неосторожности пересёк границу России. Нарушителя оштрафовали на 35 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Службы охраны госграницы Литвы.

Сотрудники Береговой охраны соседнего государства зафиксировали нарушение границы в понедельник, 13 февраля. Информацию передали экипажу служебного судна на воздушной подушке Viesulas, который отправился на место инцидента.

Наблюдаемый объект по территории РФ проехал около 100 метров, затем развернулся и отправился в Литву. Там пограничники задержали рыбака.

Нарушителем оказался 62-летний житель Клайпедского района. Выяснилось, что рыбак на самодельных санках с прикреплённым к ним стулом забрёл в соседнее государство по неосторожности в поиске лучшего улова.

Пограничники Нерингской заставы выписали нарушителю штраф в размере 35 евро. После опроса мужчину отпустили, также ему вернули рыболовные снасти.

Похожий случай, только с калининградскими рыбаками, произошёл в конце января 2017 года. На льду Куршского залива литовские пограничники задержали семейную пару на самодельном мотоблоке. Нарушители пояснили, что из-за наступившей темноты и тумана потеряли ориентацию и не понимали, куда едут.