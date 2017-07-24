Litgrid: задетые яхтой электропровода, возможно, придется менять

В понедельник в Куршском заливе яхта задела высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП), в результате чего был причинен немалый ущерб, а электропровода, возможно, в этом году придется заменить, утверждает электропередающая компания Litgird.

"Мачта яхты задела нижние электропровода. Предварительно мы установили, что повреждения довольно серьезные, это значит, что еще в этом году, возможно, придется их менять", - сказал для пресс-релиза глава Центра надзора за инфраструктурой компании Litgrid Валдас Банцявичюс.

В понедельник после обеда отключилась ЛЭП 110 киловольт - это основная воздушная ЛЭП, по которой осуществляется электроснабжение жителей города Неринга. Из-за аварии жители Неринга более получаса оставались без электричества.

В 2015 году СМИ писали, что Клайпедский порт искал возможности заменить воздушную ЛЭП, которая мешала развитию порта, подводной кабельной линией. Тогда было подсчитано, что стоимость работ может составить около 11 млн. евро.