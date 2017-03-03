Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что водитель Audi не только пьян (2,14 промилле), но уже лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, он ездил на незарегистрированном автомобиле. Мужчина был закрыт в арестантскую.

В ночь с четверга на пятницу, в 0.16 ч., в Каунасе, на ул. Р.Калантос, автомобиль Audi 80 Avant, которым управлял мужчина (1988 г.р.), на нерегулируемом пешеходном переходе не остановился и сбил двоих пешеходов – мужчину (1966 г.р.) и женщину (1967 г.р.).

В деревне Клебонишкес обнаружен обезглавленный труп 2 марта, около 10.35 ч., в деревне Клебонишкяй (Радвилишкский район) у уличной двери был обнаружен обезглавленный труп женщины (1944 г.р.). По всей вероятности останки обгрызли животные.

Рассеянный клайпедчанин выбросил в контейнер револьвер 1 марта в полицию обратился клайпедчанин 1974 г.р., который сообщил, что 1 декабря 2016 года, переезжая из одной квартиры в другую, он заметил пропажу револьвера Alfa 640 с 9 патронами, который держал в коробке с документами.

Лишенный прав водитель сбил двоих пешеходов В ночь с четверга на пятницу, в 0.16 ч., в Каунасе, на ул. Р.Калантос, автомобиль Audi 80 Avant, которым управлял мужчина (1988 г.р.), на нерегулируемом пешеходном переходе не остановился и сбил двоих пешеходов – мужчину (1966 г.р.) и женщину (1967 г.р.).

Минувшей ночью в Вильнюсе полиция преследовала злостных нарушителей В ночь со среды на четверг, в 1.40 ч., в Вильнюсе, на пр-те Гедиминаса, дорожная полиция заметила угнанный 28 февраля автомобиль VW Passat, водитель которого по требованию полиции не остановился.