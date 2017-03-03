Лишенный прав водитель сбил двоих пешеходов

В ночь с четверга на пятницу, в 0.16 ч., в Каунасе, на ул. Р.Калантос, автомобиль Audi 80 Avant, которым управлял мужчина (1988 г.р.), на нерегулируемом пешеходном переходе не остановился и сбил двоих пешеходов – мужчину (1966 г.р.) и женщину (1967 г.р.).
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что водитель Audi не только пьян (2,14 промилле), но уже лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, он ездил на незарегистрированном автомобиле. Мужчина был закрыт в арестантскую.
Ведется расследование.