Лентварис: пожарные не доехали на вызов - по пути разбили Opel

 (5)
ru.DELFI.lt
суббота, 27 мая 2017 г. 13:56
В субботу, примерно в 11:35, в Лентварисе столкнулись автоцистерна пожарных Mercedes-Benz и легковой автомобиль Opel Astra.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пожарные спешили на вызов. В результате аварии повреждение получил и стоявший неподалеку автомобиль BMW, один человек доставлен в больницу.

Как сообщается, пожарные спешили на вызов с включенными мигалками и сиреной. Проезжая по улице Пиету, они не остановились у знака "Стоп", а выехали на улицу и на светофоре столкнулись с Opel.

Opel, в свою очередь, задел стоявший неподалеку BMW. Пострадал водитель Opel - мужчина в возрасте 30 лет. Скорая увезла его в больницу, по предварительным данным, его травмы не являются опасными для жизни.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Каунасе мужчина принес пистолет в казино

Pistoletas
25 мая, примерно в 17:40, в Каунасе на проспекте Саванорю мужчина (1971 года рождения) прогуливаясь по помещению казино, достал оружие.

Лентварис: пожарные не доехали на вызов - по пути разбили Opel (5)

Лентварис: пожарные не доехали на вызов - по пути разбили Opel
В субботу, примерно в 11:35, в Лентварисе столкнулись автоцистерна пожарных Mercedes-Benz и легковой автомобиль Opel Astra.

По следам похищенного Сабулиса: говорят об убийстве, объявлен международный розыск (3)

По следам похищенного Сабулиса: говорят об убийстве, объявлен международный розыск
Начальник ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас сказал, что люди активно помогают в поиске пропавшего Эгидиюса Сабулиса. К сожалению, молодого человека еще не нашли и, возможно, его уже нет в живых. Мужчину ищут и за пределами Литвы.

У пьяной женщины забрали больную дочь, ее доставили в больницу (1)

У пьяной женщины забрали больную дочь, ее доставили в больницу
В Кельме минувшей ночью из дома ушла пьяная мать с ребенком. Сообщалось, что на ребенке почти не было одежды.

В Паневежском районе в ДТП из-за декорации на дороге погибли женщина и ребенок (13)

В Паневежском районе в ДТП из-за декорации на дороге погибли женщина и ребенок
В четверг, 25 мая, в Паневежском районе в ДТП погибла 26-летняя женщина и 6-летняя девочка. Полиция ведет расследование. В расследовании упоминается картонная декорация, которую на дороге потеряли выпускники. Она считается причиной трагического ДТП.
Facebook друзья
Rambler's Top100