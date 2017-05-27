Лентварис: пожарные не доехали на вызов - по пути разбили Opel

В субботу, примерно в 11:35, в Лентварисе столкнулись автоцистерна пожарных Mercedes-Benz и легковой автомобиль Opel Astra.

Пожарные спешили на вызов. В результате аварии повреждение получил и стоявший неподалеку автомобиль BMW, один человек доставлен в больницу.

Как сообщается, пожарные спешили на вызов с включенными мигалками и сиреной. Проезжая по улице Пиету, они не остановились у знака "Стоп", а выехали на улицу и на светофоре столкнулись с Opel.

Opel, в свою очередь, задел стоявший неподалеку BMW. Пострадал водитель Opel - мужчина в возрасте 30 лет. Скорая увезла его в больницу, по предварительным данным, его травмы не являются опасными для жизни.