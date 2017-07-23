Крупная авария в Вильнюсе: водитель был абсолютно пьян

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 23 июля 2017 г. 12:09
В воскресенье в 3.15 утра, в Единый центр помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Наугардуко и Витянё в Вильнюсе столкнулись три автомобиля. Один из них перевернулся, есть пострадавшие.
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные-спасатели. Однако помощи медиков не понадобилось, три из четырех попавших в аварию машин были без людей, а виновник аварии остался цел.

Выяснилось, что авария произошла не на перекрестке, а неподалеку от него. Автомобиль предоставляющей услуги такси и перевозчика компании eTransport Toyota Prius задел и сломал зеркало стоявшего автомобиля VW Polo, после чего врезался в стоявший автомобиль Toyota Avensis. Удар был такой силы, что последний перевернулся вверх колесами и задел стоявшую рядом машинуToyota Corolla.

Неясно, сколько человек находились в машине виновника аварии, по прибытию полиции она была пуста. Чуть позже на место происшествия пришел молодой человек (1995 года рождения) и признался, что был за рулем автомобиля.

Молодой человек был абсолютно пьян, у него установлена тяжелая степень опьянения - 2,56 промилле. Кроме того, у него было водительских прав. Молодой человек был доставлен сначала в Центр болезней зависимости, а затем в комиссариат. Будет начато досудебное расследование.

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