Крупная авария в Вильнюсе: водитель был абсолютно пьян

На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные-спасатели. Однако помощи медиков не понадобилось, три из четырех попавших в аварию машин были без людей, а виновник аварии остался цел.

Выяснилось, что авария произошла не на перекрестке, а неподалеку от него. Автомобиль предоставляющей услуги такси и перевозчика компании eTransport Toyota Prius задел и сломал зеркало стоявшего автомобиля VW Polo, после чего врезался в стоявший автомобиль Toyota Avensis. Удар был такой силы, что последний перевернулся вверх колесами и задел стоявшую рядом машинуToyota Corolla.

Неясно, сколько человек находились в машине виновника аварии, по прибытию полиции она была пуста. Чуть позже на место происшествия пришел молодой человек (1995 года рождения) и признался, что был за рулем автомобиля.

Молодой человек был абсолютно пьян, у него установлена тяжелая степень опьянения - 2,56 промилле. Кроме того, у него было водительских прав. Молодой человек был доставлен сначала в Центр болезней зависимости, а затем в комиссариат. Будет начато досудебное расследование.