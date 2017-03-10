Крупная авария в Вильнюсе: повреждены несколько машин, есть пострадавшие

В пятницу вечером, около 17 часов, в Вильнюсе, на ул.Тукстантмече, произошла крупная авария.

По первоначальным данным, в Kia Ceed, за рулем которого находилась девушка, сзади врезался какой-то автомобиль, который уехал не остановившись.

Автомобиль девушки после удара врезался в три другие машины: Ford Galaxy, Volvo XC 90 и Toyota Avensis.

Водитель Kia сильно пострадала. У девушки сломан позвоночник и нога. Видимо, в результате шока она еще после аварии какое-то время ходила, однако потом лишилась сознания. В чувство ее привели медики скорой помощи.

Пострадал также и находившийся в Ford'e 10-летний ребенок, у него сломан нос. В связи с аварией по ул.Тукстантмече (в сторону Лаздинай) закрыто движение.