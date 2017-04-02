Кровавый конфликт в Каунасе: в арестантской полицейский и его супруга

1 апреля, около 16.50 ч. каунасским полицейским пришлось ехать в дом к своему коллеге на проспект В.Кревес, где произошел кровавый конфликт.
Конфликт, как подозревают, произошел между нетрезвым (1,65 промилле) старшим следователем Г.С. комиссариата полиции Каунасского района (1990 г.р.) и его супругой (1989 г.р.).
В больнице пострадавшим оказали необходимую помощь - у мужчины была колото-резанная рана на ладони, у его супруги перелом носа, ушибы лица.
Из больницы обоих доставили в арестантскую. выясняются обстоятельства происшествия.