Кровавый конфликт в Каунасе: в арестантской полицейский и его супруга

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 15:00
1 апреля, около 16.50 ч. каунасским полицейским пришлось ехать в дом к своему коллеге на проспект В.Кревес, где произошел кровавый конфликт.
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

Конфликт, как подозревают, произошел между нетрезвым (1,65 промилле) старшим следователем Г.С. комиссариата полиции Каунасского района (1990 г.р.) и его супругой (1989 г.р.).

В больнице пострадавшим оказали необходимую помощь - у мужчины была колото-резанная рана на ладони, у его супруги перелом носа, ушибы лица.

Из больницы обоих доставили в арестантскую. выясняются обстоятельства происшествия.

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