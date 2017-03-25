Криминалисты задержали грузовик с контрабандой

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 марта 2017 г. 14:09
Таможенные криминалисты задержали полный грузовик контрабанды.
© Muitinės departamentas

Таможенники сообщают, что задержана контрабанда на сумму 800 000 евро. Возможный владелец груза – британская компания – только "привидение", только давно закрытая.

Правда, стоимость груза криминалисты подсчитывали с февраля, когда грузовик задержали в окрестностях Вильнюса. В нем было 14 тонн водяных трубок.

Расследование по факту контрабанды было начато 23 февраля, когда в Рукайняй на терминале задержали контрабандный груз водяных трубок. По сведениям таможни, груз направлялся в Киргизию. Выяснилось, что владелец груза уже не существующая компания из Великобритания: она не осуществляет никакой деятельности и снята с учета.

На следующий день в двух других местах задержали еще два подобных груза "ничейного" табака. В Вильнюсском районе груз составил 9,5 т, еще несколько тонн нашли в терминале Вильнюсского аэропорта.

Производители водяных трубок разные - Египет, ОАЭ и США.

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