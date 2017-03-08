Криминалисты обнаружили большое количество, как подозревают, фальшивых детских смесей

Полиция Главного комиссариата Вильнюсского округа обнаружила и изъяла большое количество, как предполагают, фальшивых и опасных для здоровья детских смесей Aptamil.

2 марта криминальная полиция, располагавшая информацией о незаконном хранении вероятно фальшивых детских смесей Aptamil провела проверку в одном столичном ЗАО. В ходе расследования полиция сотрудничала с иностранными ведомствами.

Во время проверки в компании, принадлежащей гражданину T. T., обнаружили больше 18 000 упаковок (11 тt) детских смесей Aptamil, которые, как подозревают, фальшивые и представляют опасность для здоровья. Нелегальная продукция на сумму больше 240 000 евро, должна была быть реализована в Литве и других странах ЕС, пострадать могли тысячи младенцев.

Смеси незаконно были помечены знаком компании Danone - Aptamil, но больше всего беспокойства вызывает тот факт, что содержимое упаковок может представлять опасность для здоровья младенцев. Выводы относительно качества этой продукции представит Государственная служба по защите прав потребителей и официальные представители компании Danone.

Полиция ведет расследование.