Контрабандист из Латвии вез сигареты на 1 млн. евро

 (1)
rus.DELFI.lv
суббота, 21 января 2017 г. 12:11
Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии, сообщает Leta.
© Shutterstock nuotr.

Гражданин Латвии Л. П. был остановлен под Каунасом мобильной группой Каунасской территориальной таможни для проверки, сообщила Криминальная служба таможни.

Водитель, у которого не было документов на груз, не знал цели своей поездки, и вез в общей сложности 570 000 пачек сигарет Metro без акцизных марок. Предварительная их стоимость с обязательными к уплате налогами превышает 1, 4 млн евро.

Должностные лица правоохранительных органов Литвы предполагают, что эти сигареты подделывают в Латвии, их уже не в первый раз задерживают в подобных грузах в Клайпеде и Каунасе.

Задержанный латвиец арестован с санкции суда.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Контрабандист из Латвии вез сигареты на 1 млн. евро (1)

Контрабандист из Латвии вез сигареты на 1 млн. евро
Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии, сообщает Leta.

В Вильнюсе на фабрике по сортировке отходов обнаружен труп новорожденного (13)

Rūšiavimas
20 января вечером в полицию сообщили, что в Вильнюсе на фабрике по сортировке отходов обнаружен труп новорожденного.

За 4 часа на одной улице зафиксировали 380 случаев нарушения скорости (28)

За 4 часа на одной улице зафиксировали 380 случаев нарушения скорости
Литовская дорожная полиция 19 января в Вильнюсе, на ул. Стяпоно Баторо с 10 до 14 ч. зафиксировала 380 случаев превышения допустимой скорости.

ДТП в Каунасе: пострадали люди, было перекрыто движение (3)

Avarija Tunelio gatvėje Kaune
Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили о ДТП на ул. Тунелё в Каунасе. По предварительным данным, на место происшествия приехали две машины скорой помощи и спасатели, однако помощь спасателей не потребовалась - зажатых людей не было.

В Шяуляй суд пожалел нетрезвую женщину-водителя (16)

В Шяуляй суд пожалел нетрезвую женщину-водителя
Шяуляйский участковый суд освободил 30-летнюю клайпедчанку Айсте Н. от уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодая женщина ехала за рулем нетрезвой и везла двух малолетних дочерей.
Facebook друзья
Rambler's Top100