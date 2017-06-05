Клайпедская полиция задержала нетрезвого поклонника СССР из Латвии

В минувшие выходные клайпедская полиция обеспечивала порядок не только в самом городе, но и в зонах отдыха на взморье – в Смильтине и Мелнраге, а также в Гируляй и Каркле.

Полиция проверяла отдыхающих как на пляжах, так и на стоянках для машин. Несколько преступлений удалось пресечь благодаря бдительности жителей.

3 июня в полицию сообщили о том, что в Клайпедском районе, в Венцкай, недалеко от магазина в автомобиль сел явно нетрезвый мужчина. Приехав на место происшествия, полицейские узнали, что упомянутый автомобиль уже съехал в кювет у поворота на деревню Йокшяй, а находившиеся в нем люди пытались покинуть место происшествия. Полиция задержала нетрезвого (2,25 промилле) мужчину 1989 г.р. и его подругу 1989 г.р. из Йокшяй. Очевидцы подтвердили, что именно задержанный управлял автомобилем Renault Espace. Мужчина не подчинялся требованиям полиции, поэтому стражам порядка пришлось применить электрошокер Taser.

3 июня, в 23.25 ч. в полицию сообщили, что в деревне Друкяй, Клайпедский район) двое мужчин ударили молодого человека 1981 г.р. и забрали у него велосипед. На месте происшествия полиция нашла только пострадавшего. Недалеко от Древерны полиция заметила двоих подозрительных мужчин 1974 и 1977 г.р., которые рассказали, что спрятали велосипед в кустах.

4 июня, около 15 ч. полиции сообщили, что в Клайпеде, по проспекту Тайкос ходят трое нетрезвых мужчин, на одном из которых майка с советской символикой. На ул. Аудрос полицейские заметили пьяного мужчину в красной майке с советским гербом и надписью СССР

Полицейские доставили мужчину в комиссариат, там выяснилось, что это гражданин Латвии 1983 г.р. Задержанный вел себя беспокойно, ругал задержавших его стражей порядка.