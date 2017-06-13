Клайпедская полиция оштрафовала гражданина Латвии за майку с советской атрибутикой

Иностранца наказали в административном порядке, минимальным штрафом, отметили представители клайпедской полиции. В Литве закон предусматривает за демонстрацию нацистской и советской символики штраф от 150 до 300 евро.

Четвертого июня, около 15 час. патрулям портового города сообщили, что в Клайпеде, на проспекте Тайкос гуляют трое нетрезвых мужчин, а на одном из них майка с советской символикой. Вскоре полиция обнаружила мужчину в сильном алкогольном опьянении, на его майке была пятиконечная звезда, а также серп с молотом и надпись "СССР".

Должностные лица доставили мужчину в комиссариат, где выяснилось, что это гражданин Латвии 1983 года рождения. Он был беспокойным и оскорблял полицейских.