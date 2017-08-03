Клайпедчанин и двое британцев подозреваются в торговле людьми

BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 11:20
Клайпедская правоохрана завершила досудебное расследование о принудительной работе в Соединенном Королевстве - житель Клайпедского района Литвы и два гражданина Великобритании подозреваются в использовании людей для принудительной работы.
© Shutterstock

Подозрения в торговле людьми и эксплуатации людей в рабских условиях предъявлены литовцу Эдикасу Манкявичюсу и владельцам британской компании DJ Houghton Chicken Catching Services Даррелу Хоутону и его жене Жаклин Джедж, подтвердил в четверг BNS прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Русланас Ушинскас.

Э. Манкявичюс был задержан в Литве в прошлом году, до сих пор он находится под арестом, суды отклоняли просьбы снять арест. Супруги-британцы находятся не в Литве.

"Они должны явиться на заседания суда в Литве, если они обвиняемые. Дистанционно могут быть допрошены свидетели, а они должны участвовать в судебном заседании", - сказал прокурор Р. Ушинскас.

Литва не обращалась за выдачей британцев, потому что они не скрываются от правоохраны. Они допрошены, им предъявлены подозрения, им предоставлены материалы дела. Британцы обвиняют клайпедчанина Э. Манкявичюса. Он ранее не был судим в Литве, однако за рубежом в его отношении применялись санкции за насилие и контрабанду животных.

Как в четверг сообщила полиция Клайпедского округа, досудебное расследование проведено в сотрудничестве с правоохранительными органами Соединенного Королевства. Установлено, что 53-летний житель Клайпедского района и супруги - владельцы одного зарегистрированного в Соединенном Королевстве предприятия использовали для принудительной работы приехавших в Англию людей.

Правоохрана подозревает, что мужчины, работавшие ловцами кур, оказались в рабстве после обещаний легкой и хорошо оплачиваемой работы. Потерпевшие не владели английским языком, у них не было денег и они не знали местных законов. В их отношении применялись физическое и психологическое насилие, физические и материальные наказания.

Пострадавшие от работодателей литовцы отсудили за рабский труд у бывших работодателей компенсацию в размере более 1 млн. евро.

BNS
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