Киллер Замольскис истосковался по Литве: хочет нa родину

Ситуацию с якобы голодающим киллером Ромасом Замольскисом, отбывающим наказание на Среднем Урале, взяла под контроль сама Татьяна Мерзлякова.

«Я и консультант аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Санников встречались с Ромасом Замольскисом во время следствия и потом, когда он был осужден. Посетим его снова, – прокомментировала заявление жены заключенного Татьяна Мерзлякова. - На самом деле ни прокуратура, ни начальник колонии не были уведомлены о голодовке. Ромас Замольскис находится в отряде инвалидов, то есть со щадящими условиями содержания, под наблюдением медиков. Пищу принимает, я это сегодня уточнила».

Мерзлякова добавила, что Замольскис действительно в последнее время стал проситься на родину. Недавно побывавшая на Урале делегация посольства Литовской Республики навестила его. Он передал свое желание отбывать наказание в Литве.

В то же время Мерзлякова добавила, что Ромас Замольскис осужден за преступления, совершенные на территории России, и посол Литовской Республики не вправе решать вопрос о его переводе в свою республику.

«Послу было заявлено, что ГУФСИН России по Свердловской области в уполномоченные органы Литовской Республики передаст всю информацию о желании осужденного Замольскиса. Вопрос можно решить на межгосударственном уровне. Если Литовская Республика запросит этого осужденного для того, чтобы он отбывал наказание на территории их республики, соответствующие ведомства его рассмотрят и, вполне возможно, передадут. Процесс это длительный и непростой, объявлением голодовки такой вопрос не решается».

Ранее о голодовке осужденного в соцсети написала его супруга. По ее словам, от мужа остались "кожа да кости".

Киллер N1





Ромас Замольскис по кличке Замас занимал четвертую строчку в списке самых разыскиваемых литовских преступников. Литовские прокуроры обратились к России с просьбой выдать Замольскиса на родину, однако получили отказ.

Замольскис учaствовaл в рaзбоях и грaбежaх в Литве, однaко позже эмигрировaл в Россию. С 2003 по 2011 год Ромас совершил не меньше десяти заказных убийств на территории Свердловской области. Предполагается, что киллер из Литвы также выезжал на расправы в Москву и Санкт-Петербург.

Задержать убийцу удалось только в августе 2014 года в Екатеринбурге. Спецназовцы окружили автомобиль, в котором Ромас передвигался вместе с женой и малолетним ребенком. Когда почти двухметровый преступник бросился на них с ножом, полицейские открыли огонь. Раненый Замольскис попал в реанимацию.

В Рунете Замольскиса сравнивали с одним из наиболее опасных российских киллеров 1990-х годов - Александром Солоником по кличке Саша Македонский (получил прозвище за умение стрелять по-македонски: из двух пистолетов сразу), убитым в Греции в 1997 году.