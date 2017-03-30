Каунасский суд разрешил взять под стражу двоих подозреваемых в убийстве

Каунасский участковый суд разрешил на три месяца взять под стражу каунасцев, подозреваемых в убийстве мужчины.

Согласно материалам дела, подозревают, что 25-26 марта этого года нигде не работающие и ранее судимые каунасцы T.Д., Д.Н. и Д.В.В., во время конфликта до смерти избили своего знакомого А.Й. и спрятали его тело в контейнере.

30 марта прокуроры попросили суд дать разрешение на задержание двоих подозреваемых – T.Д. и Д.Н.

Суд полностью удовлетворил заявку прокурора, обоих каунасцев задержали на 3 месяца. Суд учел, что оба подозреваемых ранее были судимы за насилие и нигде не работают. Суд также учел поведение подозреваемых, которое показывает, что они представляют опасность для общества и на воле могут совершить новое преступление.

Статьи по теме: В Каунасе в контейнере обнаружен труп мужчины, задержаны подозреваемые

Постановление суда в течение 20 дней можно обжаловать.