Каунасский суд разрешил взять под стражу двоих подозреваемых в убийстве

ru.DELFI.lt
четверг, 30 марта 2017 г. 16:45
Каунасский участковый суд разрешил на три месяца взять под стражу каунасцев, подозреваемых в убийстве мужчины.
© Kas vyksta Kaune

Согласно материалам дела, подозревают, что 25-26 марта этого года нигде не работающие и ранее судимые каунасцы T.Д., Д.Н. и Д.В.В., во время конфликта до смерти избили своего знакомого А.Й. и спрятали его тело в контейнере.

30 марта прокуроры попросили суд дать разрешение на задержание двоих подозреваемых – T.Д. и Д.Н.

Суд полностью удовлетворил заявку прокурора, обоих каунасцев задержали на 3 месяца. Суд учел, что оба подозреваемых ранее были судимы за насилие и нигде не работают. Суд также учел поведение подозреваемых, которое показывает, что они представляют опасность для общества и на воле могут совершить новое преступление.

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Постановление суда в течение 20 дней можно обжаловать.

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