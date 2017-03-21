Каунасец стал свидетелем жестокой расправы: молодого человека били палкой

В каунасском районе Вилиямполе, который издавна славится, как небезопасное место, читатель DELFI снял на видео жестокую расправу - четверо мужчин среди бела дня избивали молодого человека.

Инцидент был зафиксирован 20 марта после обеда. Ехавший по ул. А.Крищюкайчё каунасец увидел лежащего недалеко от проезжей части мужчину, которого пинали четверо мужчин, в руках одного из них была палка. Очевидец снимал инцидент и сигналил, чтобы отпугнуть агрессоров.

На место происшествия вызвали врачей скорой помощи и полицию. Пресс-секретарь Каунасского КП Одета Вайткявичене сказала DELFI, что в больницу был доставлен избитый мужчина 1987 г.р.

Полиция проводит расследование, устанавливает личности нападавших.

Сразу после инцидента полиция задержала одного подозреваемого - мужчину 1981 г.р.