Каунасец стал свидетелем жестокой расправы: молодого человека били палкой

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ru.DELFI.lt
вторник, 21 марта 2017 г. 08:55
В каунасском районе Вилиямполе, который издавна славится, как небезопасное место, читатель DELFI снял на видео жестокую расправу - четверо мужчин среди бела дня избивали молодого человека.
Kaune vidury dienos sumuštas jaunuolis
© Skaitytojų nuotr.

Инцидент был зафиксирован 20 марта после обеда. Ехавший по ул. А.Крищюкайчё каунасец увидел лежащего недалеко от проезжей части мужчину, которого пинали четверо мужчин, в руках одного из них была палка. Очевидец снимал инцидент и сигналил, чтобы отпугнуть агрессоров.

На место происшествия вызвали врачей скорой помощи и полицию. Пресс-секретарь Каунасского КП Одета Вайткявичене сказала DELFI, что в больницу был доставлен избитый мужчина 1987 г.р.

Полиция проводит расследование, устанавливает личности нападавших.

Сразу после инцидента полиция задержала одного подозреваемого - мужчину 1981 г.р.

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