Каунасцы сняли на видео угон BMW в Домейкаве

Читатели портала Kas vyksta Kaune поделились видео, на котором снято, как 5 мая был угнан автомобиль BMW.

На видео видно, что дорогу в Домейкаве заблокировал микроавтобус, а из легкового автомобиля пытаются вытащить водителя.

5 мая, в 15.14 ч. в полиции было зарегистрировано сообщение о том, что в Домейкаве, на ул. Пакальнес, избили мужчину и угнали его автомобиль 2012 г.в. BMW v/n GL1015 (с латвийскими номерами).

Через несколько часов полиция нашли автомобиль в Каунасском районе, в лесу деревни Радикяй, недалеко от садоводческого товарищества.