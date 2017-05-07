Каунасцы сняли на видео угон BMW в Домейкаве

ru.DELFI.lt
воскресенье, 7 мая 2017 г. 14:33
Читатели портала Kas vyksta Kaune поделились видео, на котором снято, как 5 мая был угнан автомобиль BMW.
© Kauno aps. VPK

На видео видно, что дорогу в Домейкаве заблокировал микроавтобус, а из легкового автомобиля пытаются вытащить водителя.

5 мая, в 15.14 ч. в полиции было зарегистрировано сообщение о том, что в Домейкаве, на ул. Пакальнес, избили мужчину и угнали его автомобиль 2012 г.в. BMW v/n GL1015 (с латвийскими номерами).

Через несколько часов полиция нашли автомобиль в Каунасском районе, в лесу деревни Радикяй, недалеко от садоводческого товарищества.

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