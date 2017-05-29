Каунасcких нигерийцев подозревают в финансовых махинациях

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит досудебное расследование в отношении граждан Нигерии, которые обучаются в одном из каунасских университетов, в связи с подозрениями в обналичивании денежных переводов по фальшивым документам лиц африканских государств.

Как сообщила СРФП в понедельник, были выявлены несколько граждан Нигерии, обучающихся в высших школах, которым были выданы разрешения на временное проживание в Литве. Некоторые из них уже закончили обучение и покинули Литву, а один гражданин этой страны продолжает учебу в Каунасе и обладает временным видом на жительство.

Есть подозрения в том, что один из них мог воспользоваться семью документами, удостоверениями личности, выданными на разные имена граждан Ганы и Нигерии.

Есть подозрения в том, что в фальшивых паспортах была фотография одного и того же лица, однако имена и фамилии, вписанные в документы, разные. Следователи СРФП Каунасского округа провели обыски в Каунасе и Клайпеде, в ходе которых были обнаружены документы отправки и получения денег.

Сейчас проводится досудебное расследование, ставшее результатом анализа СРФП подозрительных денежных потоков в Литве. Эти денежные переводы осуществляли граждане африканских государств. Лица, желающие скрыть происхождение денег, находят и нанимают подставных лиц (англ. money mule - "прачечная") для выполнения денежных операций.