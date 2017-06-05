Каунас: в фармацевтической лаборатории отравилась женщинаэвакуировали 400 человек

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ru.DELFI.lt
понедельник, 5 июня 2017 г. 12:36
В понедельник, в 10.46 утра, пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Каунасе, на пр.Сукилелю, в лаборатории Фармацевтического факультета университета наук о здоровье Литвы отравилась женщина.
Kaune, Farmacijos fakulteto laboratorijoje, apsinuodijo moteris
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

Спасатели эвакуировали из здания факультета около 400 человек.

По словам специалиста отдела оперативного руководства управления противопожарной службы Каунасского округа Гинтараса Пакряущиса, в лаборатории производились, когда одна из находившихся там женщина почувствовала слабость. Ее вывели на свежий воздух.

"На четвертом этаже здания производится органический синтез, это испытания в научных целях с минимальным количеством химических материалов. В ходе опытов женщина почувствовала слабость. Мы провели замеры химическими детекторами, опасности нет. Окончательно проветрим помещение и работы можно будет производить дальше", - сказал специалист.

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Каунас: в фармацевтической лаборатории отравилась женщина эвакуировали 400 человек (1)

Kaune, Farmacijos fakulteto laboratorijoje, apsinuodijo moteris
В понедельник, в 10.46 утра, пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Каунасе, на пр.Сукилелю, в лаборатории Фармацевтического факультета университета наук о здоровье Литвы отравилась женщина.

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