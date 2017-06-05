Спасатели эвакуировали из здания факультета около 400 человек.

По словам специалиста отдела оперативного руководства управления противопожарной службы Каунасского округа Гинтараса Пакряущиса, в лаборатории производились, когда одна из находившихся там женщина почувствовала слабость. Ее вывели на свежий воздух.

"На четвертом этаже здания производится органический синтез, это испытания в научных целях с минимальным количеством химических материалов. В ходе опытов женщина почувствовала слабость. Мы провели замеры химическими детекторами, опасности нет. Окончательно проветрим помещение и работы можно будет производить дальше", - сказал специалист.