Каунас прочесывают усиленные наряды полиции

Близкие пропавшей в Каунасе пожилой женщины не теряют надежды на то, что она будет найдена. Полиция буквально прочесывает город.

Полиция активно разыскивает Мариёну Баландене (1931 г.р.). Женщину разыскивают с 19 апреля, когда поступило сообщение о том, что она ушла из дома в Каунасе, на ул. П.Калпоко и пропала без вести.

Вероятно, эту женщину 19 апреля, в 8.41 ч. видели на ул. Йонавос, когда она входила в 10 троллейбус, потом она пересела на 20 автобус и доехала на нем до торгового городка на ул. Прамонес.

26 апреля к полицейским присоединились студенты университета им. М.Рёмериса. Интенсивный поиск ведется в Каунасе на ул. Электрену, шоссе Атейтес, около базы Urmаs и на проспекте Прамонес.

В поисках участвует более 50 человек.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения. На женщине была белая шляпа, коричневое полупальто, темные брюки, белые ботинки. Женщина может с трудом ориентироваться в пространстве.

Всех, кто видел женщину, просят звонить по номерам (8 37) 303 068, (8 37) 303 355, (8 37) 303 450 или 112.