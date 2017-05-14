Кассирша ТЦ не устояла перед соблазном: и другие продавщицы так делают

Мало того, работавшая примерно полтора года в столичном ТЦ Norfa в микрорайоне Юстинишкес сотрудница магазина Диана П. была привлечена к уголовной ответственности.
Досудебное расследование в связи с присвоением чужого имущества было начато после обращения компании. Поскольку после инвентаризации каждый раз был установлен все больший недостаток товаров, сотрудникам охраны поручили как можно внимательнее следить за покупателями и продавцами. Но это не дало никаких результатов.
Однако однажды в Norfa позвонил аноним и сообщил, что кассирши ТЦ помогают людям бесплатно приобрести различные товары, тогда как в кассе сканировали лишь малую часть покупок.
"Я начал смотреть видеозаписи и заметил, как в один день мужчина и женщина выходят из магазина с полными корзинами, а по чекам количество покупок не соответствовало сумме товаров. Были проверены и видеозаписи более раннего периода, ситуация повторилась с теми же самыми людьми", - сказал сотрудник охраны.
Во всех этих случаях, когда за покупки платилась небольшая сумма, хотя в мешки их укладывали достаточно много, покупателей обслуживала одна и та же продавщица Диана П. Установлено, что она нанесла компании ущерб в размере 404 евро.
Диана П. рассказала, что о том, как можно присвоить товары, не платя за них, она узнала от коллег.
"Они сказали, что при сканировании товаров можно пропустить несколько товаров, не сканируя их и не выбивая в кассе чек, а покупатель их забирает и уходит", - говорила она в ходе допроса в полиции.
"Поэтому я решила предложить своим матери и отцу придти в магазин и сделать покупки таким образом, они согласились. Я делала это тогда, когда на рабочем месте не было сотрудников охраны - по субботам и воскресеньям", - рассказала женщина.
По словам продавщицы, все сотрудники ТЦ знали, что охранники по выходным на работу приходят с 8 до 9 часов, а магазин открывает свои двери для покупателей в 7 часов. Поэтому это было самым благоприятным временем присваивать принадлежащие ТЦ товары, чтобы никто этого не заметил.
"Преступления я совершала лишь того, когда не было охраны. Родители покупали целые корзины различных товаров, я сканировала лишь самые дешевые товары, либо выбивала в кассе не соответствующие коды товаров с более низкими ценами", - призналась продавщица.
Среди присвоенных таким образом товаров была не только различная косметика, но и более дорогие мясные продукты, кофе и т.д. Если родители продавщицы выкладывали на кассе товары примерно на 80-100 евро, платили они всего около 12 евро. Правда так было не сразу.
"Сначала суммы были значительно ниже, к примеру, родители брали товаров за 20 евро, я в кассе сканировала лишь один-другой товар - хотела посмотреть, работает ли схема и получится ли так делать в будущем", - утверждала женщина.
Она отметила, что сотрудники охраны не принимали участия в воровстве, а присвоенные товары употребляла ее семья.
Она призналась, что решила присвоить товары работодателя лишь потому, что не хватало денег.
"Я очень сожалею, что повела себя так, особенно, что вовлекла родителей", - сказала бывшая продавщица.
После проведенной ТЦ проверки был установлен гораздо большая недостача товара, в присвоении которого подозревается еще одна продавщица, однако компания не требовала присудить возмещение ущерба, поскольку не имела доказательств того, что именно из-за нее фирма понесла убытки.
В то же время Диана П. уже возместила ущерб магазину, заплатив 500 евро. Однако это не освободило ее от уголовной ответственности. Собранный в ходе досубеного расследования материал рассмотрел Окружной суд Вильнюса, который констатировал, что бывшая продавщица совершила преступление.
Оценив обстоятельства преступления, характеристики обвиняемой, а также то, что она в данный момент находится в отпуске по материнству, судья назначила женщине штраф в размере 8 минимальных зарплат (301,28 евро), который она может уплатить в течение шести месяцев.