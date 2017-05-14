Кассирша ТЦ не устояла перед соблазном: и другие продавщицы так делают

Зачем платить, если есть возможность не платить? Таким взглядом руководствовались некоторые сотрудники торгового центра Norfa. Однако нажиться за чужой счет, по крайней мере, одной из них не удалось. Когда женщину уличили, она не только была обязана вернуть причиненный ущерб работодателю, но и потеряла работу.

Мало того, работавшая примерно полтора года в столичном ТЦ Norfa в микрорайоне Юстинишкес сотрудница магазина Диана П. была привлечена к уголовной ответственности.

Досудебное расследование в связи с присвоением чужого имущества было начато после обращения компании. Поскольку после инвентаризации каждый раз был установлен все больший недостаток товаров, сотрудникам охраны поручили как можно внимательнее следить за покупателями и продавцами. Но это не дало никаких результатов.

Однако однажды в Norfa позвонил аноним и сообщил, что кассирши ТЦ помогают людям бесплатно приобрести различные товары, тогда как в кассе сканировали лишь малую часть покупок.

"Я начал смотреть видеозаписи и заметил, как в один день мужчина и женщина выходят из магазина с полными корзинами, а по чекам количество покупок не соответствовало сумме товаров. Были проверены и видеозаписи более раннего периода, ситуация повторилась с теми же самыми людьми", - сказал сотрудник охраны.

Во всех этих случаях, когда за покупки платилась небольшая сумма, хотя в мешки их укладывали достаточно много, покупателей обслуживала одна и та же продавщица Диана П. Установлено, что она нанесла компании ущерб в размере 404 евро.

Диана П. рассказала, что о том, как можно присвоить товары, не платя за них, она узнала от коллег.

"Они сказали, что при сканировании товаров можно пропустить несколько товаров, не сканируя их и не выбивая в кассе чек, а покупатель их забирает и уходит", - говорила она в ходе допроса в полиции.

"Поэтому я решила предложить своим матери и отцу придти в магазин и сделать покупки таким образом, они согласились. Я делала это тогда, когда на рабочем месте не было сотрудников охраны - по субботам и воскресеньям", - рассказала женщина.

По словам продавщицы, все сотрудники ТЦ знали, что охранники по выходным на работу приходят с 8 до 9 часов, а магазин открывает свои двери для покупателей в 7 часов. Поэтому это было самым благоприятным временем присваивать принадлежащие ТЦ товары, чтобы никто этого не заметил.

"Преступления я совершала лишь того, когда не было охраны. Родители покупали целые корзины различных товаров, я сканировала лишь самые дешевые товары, либо выбивала в кассе не соответствующие коды товаров с более низкими ценами", - призналась продавщица.

Среди присвоенных таким образом товаров была не только различная косметика, но и более дорогие мясные продукты, кофе и т.д. Если родители продавщицы выкладывали на кассе товары примерно на 80-100 евро, платили они всего около 12 евро. Правда так было не сразу.

"Сначала суммы были значительно ниже, к примеру, родители брали товаров за 20 евро, я в кассе сканировала лишь один-другой товар - хотела посмотреть, работает ли схема и получится ли так делать в будущем", - утверждала женщина.

Она отметила, что сотрудники охраны не принимали участия в воровстве, а присвоенные товары употребляла ее семья.

Она призналась, что решила присвоить товары работодателя лишь потому, что не хватало денег.

"Я очень сожалею, что повела себя так, особенно, что вовлекла родителей", - сказала бывшая продавщица.

После проведенной ТЦ проверки был установлен гораздо большая недостача товара, в присвоении которого подозревается еще одна продавщица, однако компания не требовала присудить возмещение ущерба, поскольку не имела доказательств того, что именно из-за нее фирма понесла убытки.

В то же время Диана П. уже возместила ущерб магазину, заплатив 500 евро. Однако это не освободило ее от уголовной ответственности. Собранный в ходе досубеного расследования материал рассмотрел Окружной суд Вильнюса, который констатировал, что бывшая продавщица совершила преступление.

Оценив обстоятельства преступления, характеристики обвиняемой, а также то, что она в данный момент находится в отпуске по материнству, судья назначила женщине штраф в размере 8 минимальных зарплат (301,28 евро), который она может уплатить в течение шести месяцев.