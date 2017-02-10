Камеры зафиксировали уничтожение ледяной скульптуры в Каунасе

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ru.DELFI.lt
пятница, 10 февраля 2017 г. 15:55
10 февраля Каунасский комиссариат полиции выложил видеозапись, на которой сняты вандалы, уничтожившие ледяную скульптуру на аллее Лайсвес – это было сделано около полуночи.
© Policija

По словам сотрудников полиции, просмотрев записи видеокамер, выяснили, что скульптура была разрушена ненамеренно.

"Полицейские просмотрели записи и выяснили, что около 00.03 ч. около скульптуры фотографировались двое мужчин, один из них, уходя, по неосторожности зацепил скульптуру и ее часть упала", - сказано в сообщении.

По словам полицейских, на записи нет признаков нарушения общественного порядка, поэтому расследование не было начато. Правда, этот вопрос еще будет подниматься, если в полицию обратятся владельцы скульптуры.

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