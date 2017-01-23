К дому главы Pabradės kartonas съехалась полиция

23 января после обеда глава компании Pabradės kartonas получил неприятное известие об опасности. Около 15 ч. кто-то прислал ему сообщение о том, что его дом взлетит на воздух.

"Бомбу не нашли, полиция осмотрела дом", - сказал DELFI Альбинас Закараускас.

Он сказал, что вряд ли такое угрожающее сообщение мог написать кто-то из уволенных работников - никого без оснований не увольняли.

"Разве что мог написать один человек, который сейчас находится за решеткой, он проник в нашу компанию. Это мелкий воришка, кроме того, пироман. Хотя, когда его поймали, он кажется понял, что поступил плохо", - сказал потрясенный неприятным известием мужчина.

Полиция ищет написавшего смс-сообщение.