К дому главы Pabradės kartonas съехалась полиция

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ru.DELFI.lt
понедельник, 23 января 2017 г. 17:20
23 января после обеда глава компании Pabradės kartonas получил неприятное известие об опасности. Около 15 ч. кто-то прислал ему сообщение о том, что его дом взлетит на воздух.
© A.Koroliovo nuotr.

"Бомбу не нашли, полиция осмотрела дом", - сказал DELFI Альбинас Закараускас.

Он сказал, что вряд ли такое угрожающее сообщение мог написать кто-то из уволенных работников - никого без оснований не увольняли.

"Разве что мог написать один человек, который сейчас находится за решеткой, он проник в нашу компанию. Это мелкий воришка, кроме того, пироман. Хотя, когда его поймали, он кажется понял, что поступил плохо", - сказал потрясенный неприятным известием мужчина.

Полиция ищет написавшего смс-сообщение.

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